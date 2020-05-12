Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут СК данные недобросовестных участников

Короткая ссылка
RT
Организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» передадут Следственному комитету России данные недобросовестных участников.
Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут СК данные недобросовестных участников
  • Шествие «Бессмертного полка» в 2015 году
  • Reuters
  • © Grigory Dukor

«В ходе модерации волонтёрами были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии», — заявила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

По её словам, добровольцы и профессиональные историки блокировали такие заявки.

Как отметила Амельченкова, модерация продолжается. Волонтёрам предстоит обработать ещё около 1 млн заявок.

При размещении анкеты пользователи регистрируются через свои аккаунты в соцсетях, поэтому специалисты смогли выявить и заблокировать тех, кто пытался разместить деструктивный контент.

«Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день её 75-летия и все материалы передадим в Следственный комитет для организации процессуальной проверки», — отметил глава исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие почти 3 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить