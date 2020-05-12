Организаторы «Бессмертного полка онлайн» передадут СК данные недобросовестных участников

Организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» передадут Следственному комитету России данные недобросовестных участников.

«В ходе модерации волонтёрами были зафиксированы и вопиющие случаи оскорбления подвига советского народа. Так, вместо фотографий ветеранов Великой Отечественной войны некоторые пользователи присылали изображения мультипликационных персонажей и, что самое ужасное, идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии», — заявила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

По её словам, добровольцы и профессиональные историки блокировали такие заявки.

Как отметила Амельченкова, модерация продолжается. Волонтёрам предстоит обработать ещё около 1 млн заявок.

При размещении анкеты пользователи регистрируются через свои аккаунты в соцсетях, поэтому специалисты смогли выявить и заблокировать тех, кто пытался разместить деструктивный контент.

«Мы не оставим безнаказанными эти попытки омрачить праздник Великой Победы в день её 75-летия и все материалы передадим в Следственный комитет для организации процессуальной проверки», — отметил глава исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.

Ранее сообщалось, что в акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие почти 3 млн человек.