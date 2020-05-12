В акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие почти 3 млн человек

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В акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие почти 3 млн человек со всего мира.
В акции «Бессмертный полк онлайн» приняли участие почти 3 млн человек
  • РИА Новости

«Можно сказать о том, что онлайн-шествие «Бессмертный полк» нашло отклик у огромного количества граждан. Почти 3 млн человек со всего мира принимали участие в этом шествии», — приводит ТАСС слова ответственного секретаря Поискового движения России Елены Цунаевой.

9 мая сообщалось о 2,8 млн анкет, принятых для участия в акции.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая из-за ситуации с коронавирусом в этом году проходит онлайн.

Глава государства пообещал, что россияне с портретами своих близких, участвовавших в войне, ещё пройдут по Красной площади.

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