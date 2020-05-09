Организаторы «Бессмертного полка онлайн» назвали число принятых анкет

Организаторы акции «Бессмертный полк онлайн» объявили о завершении приёма заявок на участие в виртуальном шествии. Всего поступило 2,8 млн анкет.

Об этом говорится в сообщении общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России».

«Организаторы получили 2 837 681 анкету», — сообщили в движении.

Отмечается, что все анкеты передадут модераторам. После утверждения сведений о ветеранах их анкеты добавят в онлайн-шествие. По подсчётам организаторов, акция продлится более 18 дней.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая из-за ситуации с коронавирусом в этом году проходит онлайн.

Глава государства пообещал, что россияне с портретами своих близких, участвовавших в войне, ещё пройдут по Красной площади.