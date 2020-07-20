«Мы сделаем это широко, мощно, по достоинству»: Путин объявил о переносе шествия «Бессмертного полка» на 2021 год

Шествие «Бессмертного полка» состоится в 2021 году, заявил Владимир Путин. Глава государства рассказал, что консультировался с врачами, и подчеркнул, что подобные акции нельзя проводить в условиях, когда есть угроза жизни и здоровью граждан. Президент отметил, что шествие пройдёт «широко, мощно, по достоинству, красиво». В 2020 году акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате и собрала около 3 млн участников.

Владимир Путин заявил, что шествие «Бессмертного полка» состоится в 2021 году. Глава государства упомянул об этом в ходе общения с рабочими судостроительного завода «Залив» в Керчи.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции акцию «Бессмертный полк» в 2020 году сначала перенесли с 9 мая на 26 июля — День Военно-морского флота России. Непосредственно 9 мая, в День Победы, акция прошла в режиме онлайн. По информации организаторов, участие в ней приняли около 3 млн человек.

Говоря о запланированной на конец июля дате шествия, президент сегодня отметил, что подобные мероприятия нельзя проводить ценой жизни и здоровья людей. Он добавил, что врачи и эксперты не рекомендовали проводить акцию в назначенные ранее сроки из-за эпидемиологической ситуации в стране.

«Вы знаете, мы же перенесли на более поздний срок и парад Победы, и голосование по поправкам в Конституцию, делая это осознанно, потому что такие мероприятия нельзя проводить любой ценой, ценой здоровья и жизни наших людей», — ответил президент на вопрос о возможности переноса даты проведения «Бессмертного полка».

Президент признал, что из-за имеющихся обстоятельств шествие придётся перенести на следующий год. Путин обратил внимание на то обстоятельство, что во время акций «Бессмертного полка» люди идут вместе, плечом к плечу.

«Поэтому как бы нам ни хотелось, но придётся перенести мероприятие на следующий год. И мы сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво. Так, как мы можем это делать и как делали это всегда», — заключил глава государства.

Напомним, что «Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья ради увековечивания память участников и жертв Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая в рамках этой акции участники шествия проходят колонной, держа в руках транспаранты с фотографиями своих родственников-ветеранов.

В 2019 году в мероприятиях «Бессмертного полка» приняли участие 10 млн человек только на территории РФ. При этом с каждым годом к движению присоединяется всё больше стран мира. Так, в 2019-м акции прошли на всех континентах.

Исполнительный комитет «Бессмертного полка» заявил, что считает правильной идею переноса шествия на 2021 год. Заявление соответствующего содержания опубликовано на сайте организации.

«Правильно будет перенести народное шествие «Бессмертного полка» на 9 мая следующего года, когда здоровью людей ничто не будет угрожать. И все мы пройдем в строю «Бессмертного полка», чествуя дедов и прадедов, защищавших нашу Родину в Великую Отечественную войн», — говорится в сообщении.

Организаторы шествия ещё 16 июля сообщили, что акция не состоится в запланированный срок из-за ситуации с коронавирусом. Тогда пресс-секретарь объединённого общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова сказала, что заявки на проведение акции будут подаваться сразу же, как только позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Наряду с этим сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР Василий Лановой выступил с предложением провести шествие 9 мая 2021 года. Он обратил внимание на то, что множество россиян уже приняли участие в памятных мероприятиях в честь 75-летия Победы ранее в этом году.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса в России с конца марта действовал ряд ограничений, призванных ограничить рост заболеваемости. Одним из таких решений стал отказ от проведения большинства мероприятий, посвящённых годовщине победы в Великой Отечественной войне.

При этом непосредственно в День Победы в Москве состоялся авиапарад. 29 мая Путин подписал указ о новой дате проведения военных парадов и салютов в честь победы в Великой Отечественной войне — 24 июня. Этот день был объявлен нерабочим с сохранением заработной платы.

В указе подчёркивалось, что парады и салюты — «знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков» и «дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Помимо этого, Путин приказал провести военно-морской парад на главных базах Военно-морского флота России 26 июля.