Завершено расследование дела против жителя Казани, отправившего фото Гитлера в «Бессмертный полк»

Завершено расследование уголовного дела против жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби, отправившего фотографию нацистского лидера Адольфа Гитлера во время акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

По данным следствия, снимок был отправлен 4 мая 2020 года на сайт «Банк памяти».

«В ходе предварительного расследования в жилище обвиняемого произведён обыск, в ходе которого было установлено, что Эль-Айюби на протяжении нескольких месяцев выращивал в своём доме растения, содержащие наркотические средства», — рассказали в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Реабилитация нацизма» и «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».

Эль-Айюби в ходе предварительного расследования признал вину и публично принёс извинения.

Дело передано в Генпрокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Ранее член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе со «Взглядом» поддержал предложение наказать недобросовестных участников акции «Бессмертный полк онлайн».