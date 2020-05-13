В Совфеде поддержали предложение наказать недобросовестных участников «Бессмертного полка онлайн»

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Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич поддержал предложение наказать недобросовестных участников акции «Бессмертный полк онлайн».
В Совфеде поддержали предложение наказать недобросовестных участников «Бессмертного полка онлайн»
  • РИА Новости

«За такие действия надо спросить. Совет Федерации полностью поддерживает инициативу наказать людей, принявших участие в хакерской атаке на «Бессмертный полк онлайн», — сказал он в беседе со «Взглядом».

По его словам, на заседании комитета обязательно рассмотрят этот вопрос и возьмут ситуацию под контроль.

«Отмечу, что в законодательстве предусмотрена ответственность в таком случае, вплоть до уголовной», — отметил Клинцевич.

Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова заявила, что организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» передадут Следственному комитету России данные недобросовестных участников.

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