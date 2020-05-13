В Совфеде поддержали предложение наказать недобросовестных участников «Бессмертного полка онлайн»

Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич поддержал предложение наказать недобросовестных участников акции «Бессмертный полк онлайн».

«За такие действия надо спросить. Совет Федерации полностью поддерживает инициативу наказать людей, принявших участие в хакерской атаке на «Бессмертный полк онлайн», — сказал он в беседе со «Взглядом».

По его словам, на заседании комитета обязательно рассмотрят этот вопрос и возьмут ситуацию под контроль.

«Отмечу, что в законодательстве предусмотрена ответственность в таком случае, вплоть до уголовной», — отметил Клинцевич.

Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова заявила, что организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» передадут Следственному комитету России данные недобросовестных участников.