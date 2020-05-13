В Совфеде поддержали предложение наказать недобросовестных участников «Бессмертного полка онлайн»
- РИА Новости
«За такие действия надо спросить. Совет Федерации полностью поддерживает инициативу наказать людей, принявших участие в хакерской атаке на «Бессмертный полк онлайн», — сказал он в беседе со «Взглядом».
По его словам, на заседании комитета обязательно рассмотрят этот вопрос и возьмут ситуацию под контроль.
«Отмечу, что в законодательстве предусмотрена ответственность в таком случае, вплоть до уголовной», — отметил Клинцевич.
Ранее председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова заявила, что организаторы проекта «Бессмертный полк онлайн» передадут Следственному комитету России данные недобросовестных участников.