Занимались вербовкой: ФСБ задержала более 20 террористов в трёх регионах РФ

Федеральная служба безопасности России в ходе спецоперации задержала членов международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*. Ячейка была раскрыта в Москве, Новосибирске и Красноярском крае. Участники группировки занимались вербовкой местных жителей, финансированием боевиков, находящихся в Сирии, а также осуществляли призывы к совершению преступлений террористической направленности.

Федеральная служба безопасности России в ходе спецоперации в трёх регионах задержала членов межрегиональной структуры международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана»*. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии в рамках проведенной специальной операции в гг. Москва, Новосибирск и Красноярском крае пресечена деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации «Исламское движение Узбекистана» (запрещена в России решением верховного Суда РФ в 2003 году), задержано 22 человека из числа её главарей и рядовых участников», — говорится в сообщении ведомства.

Участники группировки занимались вербовкой и переправкой людей в зоны боевых действий, финансированием боевиков, находящихся в Сирии, а также осуществляли призывы к совершению преступлений террористической направленности.

При задержании силовики обнаружили запрещённую религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы и поддельные паспорта.

Происшествия в других регионах

За последние несколько месяцев стало известно о предотвращении террористических актов и задержании боевиков в нескольких российских регионах.

Так, накануне, 22 июля, ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»**. Сотрудники службы настигли четверых боевиков в горно-лесистой местности Чегемского района. Террористы оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы.

В их жилье в Нальчике были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и другие улики.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

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17 июля в Центре общественных связей ФСБ сообщили о предотвращении террористического акта в Хабаровске. Как стало известно, представители спецслужбы задержали гражданина одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения, который «планировал по указанию главарей международных террористов совершение теракта с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей».

После осуществления преступного замысла он предполагал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, где намеревался присоединиться к террористам.

В ходе специальных мероприятий специалисты ФСБ изъяли готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, холодное оружие, флаг международной террористической организации. В телефоне задержанного была обнаружена видеозапись «присяги» главарям террористов и переписка с обсуждением планируемого теракта.

Помимо этого, 7 июля ФСБ задержала в Крыму трёх главарей и четырёх участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»***. В ведомстве сообщили, что они распространяли среди местных жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. Задержанные осуществляли «антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путём действующей власти», уточнили в службе.

Кроме того, 30 июня сотрудники силовой службы задержали во Владикавказе мужчину 1990 года рождения, планировавшего совершить теракт у одного из административных зданий республиканского центра.

Он также оказался сторонником «Исламского государства». В ходе спецоперации силовики обнаружили у него компоненты для изготовления взрывного устройства, а также переписку с находящимися за рубежом членами ИГ.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.