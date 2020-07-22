В Кабардино-Балкарии уничтожены четверо боевиков

Короткая ссылка
ФСБ России предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*, четверо боевиков уничтожены.
В Кабардино-Балкарии уничтожены четверо боевиков
  • © РИА Новости

«Пресечён на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур на территории Кабардино-Балкарской Республики, планировавшийся членами ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что четверо боевиков были настигнуты в горно-лесистой местности Чегемского района, они оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы.

На месте их конспиративного проживания в Нальчике были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и другие улики.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить