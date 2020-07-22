В Кабардино-Балкарии уничтожены четверо боевиков
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«Пресечён на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур на территории Кабардино-Балкарской Республики, планировавшийся членами ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что четверо боевиков были настигнуты в горно-лесистой местности Чегемского района, они оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы.
На месте их конспиративного проживания в Нальчике были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и другие улики.
Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.