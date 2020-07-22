В Кабардино-Балкарии уничтожены четверо боевиков

ФСБ России предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*, четверо боевиков уничтожены.

«Пресечён на этапе подготовки террористический акт в отношении сотрудников правоохранительных структур на территории Кабардино-Балкарской Республики, планировавшийся членами ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации «Исламское государство», — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что четверо боевиков были настигнуты в горно-лесистой местности Чегемского района, они оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы.

На месте их конспиративного проживания в Нальчике были найдены самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и другие улики.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении теракта в Хабаровске.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.