В России задержаны 22 члена террористической ячейки

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Силовыми структурами в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны 22 участника ячейки запрещённой террористической организации «Исламское движение Узбекистана».
В России задержаны 22 члена террористической ячейки
  • РИА Новости

«Задержаны 22 человека из числа её главарей и рядовых участников», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии.

Установлено, что члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование террористов в Сирии. 

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ликвидации четырёх боевиков «Исламского государства»* в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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