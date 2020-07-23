В России задержаны 22 члена террористической ячейки

Силовыми структурами в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержаны 22 участника ячейки запрещённой террористической организации «Исламское движение Узбекистана».

«Задержаны 22 человека из числа её главарей и рядовых участников», — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что спецоперация проводилась при участии МВД и Росгвардии.

Установлено, что члены ячейки призывали к совершению преступлений террористического характера, осуществляли вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансирование террористов в Сирии.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после ликвидации четырёх боевиков «Исламского государства»* в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.