Дистанционные заказы и запрет на включение чаевых в счёт: Роспотребнадзор подготовил новые правила работы общепита

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы заведений общественного питания. Документ разработан в рамках механизма по реализации «регуляторной гильотины», предусматривающей замену множества подзаконных актов, которые вскоре утратят силу. Среди нововведений — возможность дистанционного оформления заказов, обязательное наличие в этом случае электронной книги отзывов, а также пункт о запрете на включение в счёт чаевых и комиссий и другие преобразования.

Роспотребнадзор разработал проект новых норм по оказанию услуг общественного питания. Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что работа проведена в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». Таким образом, правила призваны заменить утверждённые в 1997 году подзаконные акты, которые потеряют силу в 2021 году.

Из документа следует, что контроль за соблюдением новых правил будет осуществлять Роспотребнадзор. В настоящее время проект находится на стадии общественного обсуждения, которая продлится до 6 августа.

В тексте документа говорится, что правила регулируют отношения между потребителями и исполнителями в сфере общественного питания, а также обеспечивают права потребителей на получение услуг надлежащего качества и определяют порядок реализации этих прав.

«(Проект. — RT) дополнен положениями, содержащими актуализированные требования, разработанные в целях надлежащего правоприменения как с учётом современного уровня технологического развития соответствующей сферы услуг, так и с учётом применения риск-ориентированного подхода», — гласит пояснительная записка к документу.

В частности, проект постановления предусматривает порядок дистанционного оформления заказов, в том числе через интернет, а также с помощью «телефонной, электронной или иной связи». Кроме того, при дистанционном заказе заведение должно будет предоставлять клиентам ссылку на электронную книгу отзывов и предложений.

Наряду с этим предприятия общепита впредь не смогут включать в счёт расходы, не связанные со стоимостью товара, в том числе чаевые и комиссии.

«Потребитель вправе отказаться от оплаты таких услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы», — отмечается в документе.

При этом заведения должны будут показывать клиентам информацию об услугах, в частности цену и условия оплаты, сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов и витаминов.

Отметим, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о положении дел в сфере общественного питания на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Как сказал градоначальник в начале июля, ряд направлений бизнеса, в том числе общепит, вернулся к прежним показателям работы.

«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая ещё продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели... Торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса и общепит вышли на уровень 2019 года после того, как были сняты ограничения», — отметил Собянин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием президента России Владимира Путина.

Рекомендации Роспотребнадзора

Ранее ведомство разработало ряд правил и рекомендаций для других сфер деятельности. Эти документы преимущественно учитывали особенности работы в условиях постепенно отменяемых ограничений, введённых по всей России из-за распространения коронавируса.

Так, в начале июля Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 при организации конгрессов и выставок в России.

В ведомстве указали, что перед открытием на площадке необходимо провести влажную уборку и проверить работу вентиляции. Перед допуском на площадку, согласно рекомендациям, всем сотрудникам каждый день следует измерять температуру.

«Контакты между рабочими группами сотрудников на площадке должны быть ограничены. Во время монтажа, проведения мероприятия и демонтажа всем специалистам необходимо по возможности соблюдать дистанцию. Застройка экспозиции должна обеспечивать проход шириной не менее 3 м», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также порекомендовал организовать на площадках места для обработки рук антисептиками. Всем сотрудникам на площадке следует быть в масках и перчатках.

Наряду с этим рекомендуется регистрировать посетителей онлайн, использовать бесконтактное оборудование и электронные системы подсчёта. Помимо прочего, между сессиями мероприятия следует устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут.

В конце июня Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе библиотек в условиях поэтапного снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Так, в этом документе предписывалось, что посетители библиотек будут допускаться в помещение только в масках. Работников учреждения должны обеспечить запасом средств индивидуальной защиты исходя из расчёта смены масок и перчаток не реже одного раза в три часа.

Наряду с этим книги и журналы после возвращения должны храниться в специальных коробах в отдельном помещении библиотеки. Повторное их использование проводится только через пять дней. Также в библиотеках запрещается проведение массовых мероприятий.