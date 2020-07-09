Собянин заявил о преодолении в Москве связанных с пандемией проблем

В Москве удалось преодолеть основные проблемы, вызванные пандемией коронавирусной инфекции. Сферы торговли, услуг и общепита по оборотам вернулись на уровень 2019 года, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он рассказал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив с участием президента России Владимира Путина.

«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая ещё продолжается, но основные проблемы, я надеюсь, мы преодолели... торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса и общепит вышли на уровень 2019 года после того, как были сняты ограничения», — отметил Собянин.

По его словам, предложенные властями меры «в целом дали системную поддержку бизнесу пострадавших отраслей».

Мэр Москвы также обратил внимание на то, что динамика восстановления бизнеса оказалась выше, чем прогнозировалось.

«Это говорит о том, что у нас есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях... Считаем, что можно в основном сохранить тот инвестиционный потенциал, который мы накопили за предыдущие годы», — заключил Собянин.

Ранее Собянин заявил, что Москва прошла все пики коронавирусной инфекции и после снятия ограничений продолжает снижаться число новых заболевших COVID-19, а также количество госпитализированных и тяжёлых больных.