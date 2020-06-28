Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Собянин отметил, что многие «потирали ручки», заявляли о преждевременности снятия ограничений в Москве и ожидали, что «сейчас ужасное что-то будет».

«Ничего ужасного не произошло. Прошли все эти пики, прошли ситуации, когда было крайне опасно, что опять взлетит наверх», — сказал он.

Мэр добавил, что в Москве за неделю снизилось число вновь выявленных случаев, а также количество госпитализированных и тяжёлых больных.

«Сейчас многие психологически сопротивляются открытости. Это кажется настолько непривычным и даже рисковым, что отчасти верно, конечно. Но надо привыкать и к нормальной жизни», — подчеркнул Собянин.

В то же время он напомнил, что необходимо сохранять меры предосторожности, предписанные Роспотребнадзором.

С 23 июня в Москве вступил в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции.

К работе в нормальном режиме вернулись детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты.