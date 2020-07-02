Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации выставок

Короткая ссылка
Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 при организации конгрессов и выставок в России.
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации выставок
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации конгрессной и выставочной деятельности в России», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что перед открытием на площадке необходимо провести влажную уборку и проверить работу вентиляции.

Каждый день перед допуском на площадку, согласно рекомендациям, всем сотрудникам следует измерять температуру.

«Контакты между рабочими группами сотрудников на площадке должны быть ограничены. Во время монтажа, проведения мероприятия и демонтажа всем специалистам необходимо по возможности соблюдать дистанцию. Застройка экспозиции должна обеспечивать проход шириной не менее 3 м», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует организовать на площадках места для обработки рук антисептиками. Всем сотрудникам на площадке следует быть в масках и перчатках, добавили в ведомстве.

Также рекомендуется регистрировать посетителей онлайн, использовать бесконтактное оборудование и электронные системы подсчёта, а между сессиями мероприятия следует устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по работе библиотек в условиях поэтапного снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить