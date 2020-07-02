Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации выставок

Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 при организации конгрессов и выставок в России.

«Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по организации конгрессной и выставочной деятельности в России», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что перед открытием на площадке необходимо провести влажную уборку и проверить работу вентиляции.

Каждый день перед допуском на площадку, согласно рекомендациям, всем сотрудникам следует измерять температуру.

«Контакты между рабочими группами сотрудников на площадке должны быть ограничены. Во время монтажа, проведения мероприятия и демонтажа всем специалистам необходимо по возможности соблюдать дистанцию. Застройка экспозиции должна обеспечивать проход шириной не менее 3 м», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор рекомендует организовать на площадках места для обработки рук антисептиками. Всем сотрудникам на площадке следует быть в масках и перчатках, добавили в ведомстве.

Также рекомендуется регистрировать посетителей онлайн, использовать бесконтактное оборудование и электронные системы подсчёта, а между сессиями мероприятия следует устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по работе библиотек в условиях поэтапного снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.