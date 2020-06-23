Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе библиотек

Короткая ссылка
Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по работе библиотек в условиях поэтапного снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе библиотек
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, посетители и сотрудники библиотек должны быть в медицинских масках, при этом работников учреждения должны обеспечить запасом средств индивидуальной защиты исходя из расчёта смены масок и перчаток не реже одного раза в три часа.

При этом книги и журналы после возвращения должны храниться в специальных коробах в отдельном помещении библиотеки.

«Повторное использование возвращённых книг и журналов проводится через пять дней», — отметили в ведомстве.

Также библиотекам рекомендовали отказаться от проведения массовых мероприятий, а в читальных залах соблюдать социальную дистанцию.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с 1 июня в библиотеках Московской области возобновили выдачу книг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить