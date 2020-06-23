Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе библиотек

Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации по работе библиотек в условиях поэтапного снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Как передаёт газета «Известия» со ссылкой на сайт ведомства, посетители и сотрудники библиотек должны быть в медицинских масках, при этом работников учреждения должны обеспечить запасом средств индивидуальной защиты исходя из расчёта смены масок и перчаток не реже одного раза в три часа.

При этом книги и журналы после возвращения должны храниться в специальных коробах в отдельном помещении библиотеки.

«Повторное использование возвращённых книг и журналов проводится через пять дней», — отметили в ведомстве.

Также библиотекам рекомендовали отказаться от проведения массовых мероприятий, а в читальных залах соблюдать социальную дистанцию.

Ранее телеканал «360» сообщал, что с 1 июня в библиотеках Московской области возобновили выдачу книг.