«Справка об отсутствии контакта с больными»: что известно о новых правилах работы санаториев на фоне COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации по организации работы санаториев. Теперь прибывающие туристы не должны предоставлять справку об отсутствии у них коронавируса. Вместо этого документа требуется подтверждение того, что отдыхающие не контактировали с больными COVID-19 в предшествующие две недели.

Прибывающие в санатории россияне больше не обязаны предъявлять справки об отрицательном результате теста на коронавирус. Вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19 в предшествующие 14 дней до заезда, следует из новых рекомендаций Роспотребнадзора. Справка должна быть выдана медицинской организацией не позднее чем за три дня до даты въезда.

В предыдущей редакции документа, опубликованной 20 мая, было указано, что санатории могут принимать отдыхающих только при наличии отрицательных результатов теста на коронавирус. При этом подтверждение должно было быть получено не позднее чем за два дня до даты заезда. В новых рекомендациях, утверждённых главой Роспотребнадзора Анной Поповой 23 июня, указано иное требование.

«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — говорится в рекомендациях.

Кроме того, в номера буду заселять по одному-два человека, а члены одной семьи могут жить вместе в любом количестве.

Как сообщили РИА Новости в Ростуризме, Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились о том, что справка об отсутствии COVID-19 больше не будет обязательным условием для заселения в санатории.

«Мы рады, что нам удалось договориться об отмене этого избыточного требования и благодарны Роспотребнадзору за совместную конструктивную работу. Теперь туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие средства размещения без учёта этого требования», — приводит агентство сообщение пресс-службы ведомства.

При размещении отдыхающих следует измерять им температуру тела, отмечают в Роспотребнадзоре. Позднее эту процедуру нужно проводить не реже одного раза в день. Если у кого-то из туристов выявят повышенную температуру или признаки ОРВИ, то отдыхающего следует изолировать, приняв меры для лабораторного исследования на предмет его инфицирования коронавирусом и решения вопроса о госпитализации.

Перед заселением сотрудникам санатория следует проверить и провести очистку системы вентиляции. В дальнейшем номера туристов нужно ежедневно убирать с обработкой дезинфицирующими средствами. Кроме того, следует пользоваться масками.

Роспотребнадзор порекомендовал санаториям обеспечить возможность приобретения отдыхающими средств индивидуальной защиты в достаточном количестве. В дополнение к этому пляжное оборудование, в частности шезлонги, раздевалки и кулеры с водой, следует размещать с учётом принципа социального дистанцирования. По возможности рекомендуется нанести специальную разметку.

Продление выплат медикам

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам, сообщает пресс-служба кабмина.

Также по теме «Восхищаемся вашим подвигом»: Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. Глава государства...

«Медработники, помогающие больным коронавирусом, будут получать специальные выплаты за особые условия труда ещё в течение двух месяцев — в июле и августе», — говорится в сообщении на сайте правительства.

В апреле президент России Владимир Путин постановил назначить медикам дополнительные выплаты на протяжении трёх месяцев. Позднее глава государства указал на необходимость продлить эти меры до конца лета.

«Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — сказал президент в ходе встречи с медицинскими работниками, которая прошла в режиме видеосвязи 20 июня.

В соответствии с поручением президента врачи получают по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи скорых. По 25 тыс. рублей получают младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых.

В новом сообщении правительства отмечается, что выплаты рассчитываются, «исходя из самого факта работы» с больными COVID-19, «без привязки к времени».

Новые данные

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 6852 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 30% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В предшествовавшие этому два дня в стране зафиксировано 6800 и 7113 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 627 646 человек.

С начала эпидемии в РФ выздоровели 393 352 человека (62,67%), в том числе 9200 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, за всё время скончались 8969 пациентов (1,43%). За сутки умерли 188 человек.

Роспотребнадзор опубликовал данные, согласно которым в РФ проведено более 18,7 млн тестов на коронавирус нового типа (305 тыс. — за сутки). Под медицинским наблюдением в стране остаются 299 тыс. человек.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Эпидемия отступает

Накануне президент Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции в России отступает. Глава государства отметил, что в этот период волонтёры «на совесть сделали свою работу».

Российского лидера также попросили посмертно наградить волонтёра Светлану Анурьеву из села Карсун Ульяновской области, которая боролась с раком, но продолжала помогать людям в противостоянии COVID-19.