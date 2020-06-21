Ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65%

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ресторанный бизнес в столице работает на 65% от того уровня, который был до начала пандемии.
Ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65%
  • АГН «Москва»

«Летние веранды, кафе — это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То, что происходит, — это ожидания выше, чем были у рестораторов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объёму достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии», — приводит ТАСС слова Собянина.

По словам мэра, в ближайшие месяцы общепит в Москве практически полностью восстановится.

19 июня сообщалось, что с начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита.

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