Ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65%

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что ресторанный бизнес в столице работает на 65% от того уровня, который был до начала пандемии.

«Летние веранды, кафе — это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То, что происходит, — это ожидания выше, чем были у рестораторов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объёму достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии», — приводит ТАСС слова Собянина.

По словам мэра, в ближайшие месяцы общепит в Москве практически полностью восстановится.

19 июня сообщалось, что с начала марта на центральных торговых улицах Москвы прекратили работу 112 продовольственных и непродовольственных магазинов, а также заведений общепита.