«Полезны гребля и скандинавская ходьба»: как с помощью фитнеса восстановиться после COVID-19

Фитнес-индустрия — одна из самых пострадавших в период пандемии. Клубы постепенно открываются, но санитарные требования в некоторых регионах довольно жёсткие. Многие клиенты пока не рискуют возвращаться к групповым тренировкам в помещениях и предпочитают онлайн-занятия. О том, с какими показателями отрасль выходит из периода ограничений, есть ли будущее у онлайн-фитнеса в России, как восстановиться после болезни и «прокачать» свой иммунитет, в интервью RT рассказала президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

— Как сильно просела отрасль за время пандемии?

— Статистика Ассоциации говорит о том, что это время колоссальных потерь, — уже закрылись 20% фитнес-клубов. Потери отрасли за март — июнь — более 50 млрд рублей. Продажи абонементов упали на 60% по сравнению с прошлым годом.

— А если считать в клиентах?

— До всей этой истории с пандемией фитнесом занимались около 7 млн человек по всей стране. Когда клубы начали закрывать, большая часть из них вывела свои программы в онлайн. Это была сервисная история — для поддержания связи с клиентами, наша помощь им в самоизоляции. Но клубы на этом не зарабатывали — такие занятия обеспечивали максимум 1% от выручки, которую получали бы в обычное время. Также это был способ поддержки инструкторов, чтобы они не оставались совсем без работы. Сегодня из 7 млн наших клиентов не занимаются порядка 1—1,5 млн. Цифры примерные, мы считаем, исходя из числа закрывшихся клубов.

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва

© facebook.com/fitnessassociationrus

— А все остальные вернулись в залы?

— Если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, только 50% сегодня приходят тренироваться.

— Чем это объясняется?

— Частично люди уехали из тех районов, где они занимались в фитнес-клубах. Некоторые боятся. У некоторых сейчас другие проблемы в жизни, им сейчас не до фитнеса.

— Кто-то, видимо, остался в онлайне?

— Несущественная часть. Онлайн не может полноценно заменить занятия в клубе. Социализацию, коммуникацию, драйв и энергетику присутствия в фитнес-клубе никто не отменял. И самый важный момент — здоровье. В фитнес-клубе отслеживают самочувствие клиента, тренер понимает, какой комплекс упражнений сейчас важен именно для этого человека, а какой будет уже чрезмерным.

— Но пользователей приложений для фитнеса за время пандемии явно прибавилось?

— Да. Но онлайн-фитнес существовал и до пандемии. Для нас это была довольно серьёзная проблема. Не потому что мы боялись, что люди туда уйдут. Это травмоопасная история: человек, однажды неудачно позанимавшись с непрофессиональным инструктором онлайн, никогда к фитнесу больше не придёт. Мы вместе с Общественной палатой скоро соберём круглый стол как раз на эту тему: поговорим о безопасности, эффективности и профессионализме фитнеса в онлайне. Девочка, которая похудела, мальчик, который накачался, человек-маркетолог, придумавший марафон, в котором участвуют миллионы людей, — у них у всех нет никакой ответственности за безопасность и здоровье человека. И это большая проблема. Эту деятельность как-то надо стандартизировать, но мы пока не понимаем, как к этому подступиться.

«Ограничения выглядят странно»

— Что сейчас происходит в клубах в регионах? Везде разная эпидемиологическая обстановка, кое-где, например в Краснодарском крае, рекомендации выглядят слишком уж жёстко и даже странно — например, запрет на работу бассейнов сняли только на днях, хотя специалисты говорят, что вероятность подхватить вирус в бассейне стремится к нулю.

— В апреле мы вместе с Роспотребнадзором выработали рекомендации, которые точно закрывали все проблемы по безопасности и при этом позволяли бизнесу оставаться рентабельным. Но только в начале июня мы поняли, что региональные власти вправе навешивать такое количество дополнительных ограничений, что это просто несовместимо с бизнесом. Вы уже упомянули Краснодарский край, но есть и другие примеры. В Санкт-Петербурге почему-то запрещено открывать фитнес-клубы, которые находятся в торговых центрах. В Самаре запрещали работать, если в клубе одновременно находились более 10% от общего числа клиентов. Удалось договориться о 20%, но это решение тоже делает бизнес неэффективным и нерентабельным.

— То есть, чтобы позаниматься, человек предварительно записывается на определённое время?

— Да. Интересно, что никаких расчётов нам не предоставляют — откуда берутся цифры, мы не понимаем.

— Вы назвали Питер, Самару, Краснодарский край. А в остальных регионах ситуация более-менее благоприятная?

— Нет. «Более-менее» она в единственном регионе — в Москве. В остальных есть ограничения, которые выглядят очень странно и никак не вяжутся с нормальной работой. Самая большая проблема в том, что власти не советуются с бизнесом.

Тем, кто переболел

— Есть ли рекомендации медиков, исследования о том, чем полезно заниматься переболевшим COVID-19?

— Да, уже известно, что точно полезна дыхательная гимнастика. Если конкретно — аэробные занятия (чтобы пульс не зашкаливал); занятия на гребном тренажёре (врачи говорят, что гребля — это ключевая история для реабилитации лёгких после COVID-19); плавание в бассейне брасом (раскрывает грудную клетку, лёгкие насыщаются кислородом); скандинавская ходьба. Медики сейчас — наверное, впервые в истории, — открыто говорят, что нигде, кроме как в фитнесе, люди нормально восстановиться не смогут. Что фитнес-клубы взяли на себя функцию реабилитационных центров. И это чистая правда: во многих регионах страны более 50% клиентов фитнес-клубов — это люди, проходящие реабилитацию после травм, перенесённых заболеваний.

— Сегодня, особенно в больших городах, популярен бег на длинные дистанции. Не опасен ли он для переболевших ковидом?

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— Начинать нужно с ходьбы. При беге лёгкие перегружены, могут быть последствия.

— А какие направления посоветуете вообще всем — для укрепления иммунитета?

— Всё индивидуально. Я лично отдаю себя в руки специально обученных людей, которые профессионально советуют, что надо делать.

— Хорошо, возьмём распространённую проблему — у многих офисных работников проблемы со спиной.

— Её можно закачать. А можно растянуть, расслабить, укрепить. Очень не люблю давать дистанционные советы, тем более что я не фитнес-тренер. Это должен делать специалист в каждом конкретном случае.

О гендерах и тенденциях

— В последнее время стирается грань между «мужскими» и «женскими» видами спорта: мужчины занимаются йогой, а у девушек набирают популярность бокс и другие виды единоборств. С чем это связано?

— Это общая тенденция, которая касается не только фитнеса. Мы же даже одежду унисекс носим. Стираются чёткие гендерные различия. Парфюм тоже перестал быть «гендерным». Мужчина, занимающийся йогой, — менее мужественен, чем тот, кто занимается боксом? Нет, это не так.

— Ну, есть такой стереотип…

— Да. Но он преодолевается. Мир становится всё более глобальным.

— А какие есть новые модные виды фитнеса, которые действительно полезны?

— Вы знаете, всё хорошее уже изобретено. Появляются только модификации. Это всё маркетинговая упаковка хороших функциональных решений. Например, петли TRX — это петли с ручками, с помощью которых можно выполнять различные функциональные упражнения. Или йога в гамаках. Это тенденция последних примерно четырёх лет. Имеет ограничения для людей с повышенным давлением и т. д., но тем не менее это хорошее решение для клиентов, которые хотят чего-то нового.

О мерах предосторожности

— Каким мерам предосторожности надо следовать сегодня, посещая фитнес-клуб?

— Стоит носить маску, перемещаясь между помещениями.

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Советуйтесь с тренером о том, какой комплекс упражнений подходит вам, если вы восстанавливаетесь после болезни. Вирус не распространяется в бассейне, потому что там гипохлорид, к тому же вода обеззараживается дополнительно. Но в душевых в мелкодисперсной суспензии вирус может быть, поэтому санобработка там проводится каждый час. Медики нам рекомендуют две основные вещи: мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Мы у них спрашиваем: «Вот мы протираем дезинфицирующими растворами все поверхности в зале — это необходимо?» Они говорят: «Хуже не будет». Сейчас во всех клубах стоят дезинфицирующие средства: если не доверяете клинингу — продезинфицируйте руки.

— Безопасны ли сауны?

— В них сложно соблюдать социальную дистанцию, поэтому фитнес-клубы их пока не открывают.