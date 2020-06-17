В Ассоциации операторов фитнес-индустрии оценили ситуацию с ценами

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселёва оценила ситуацию с ценами.

«Да, в перспективе стоит ожидать роста цен. При этом мы понимаем, что платёжеспособность россиян сейчас снижена и времена нелёгкие для всех. Мы будем делать всё возможное, чтобы держать цены на прежнем уровне», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, с 2018 года цены выросли всего на 2%, но теперь модель бюджетного качественного бизнеса исчерпает себя с учётом убытков, которые понесла отрасль, и того, сколько ей потребуется на восстановление.

Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.