В Ассоциации операторов фитнес-индустрии оценили ситуацию с ценами

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Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселёва оценила ситуацию с ценами.
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии оценили ситуацию с ценами
  • Pixabay

«Да, в перспективе стоит ожидать роста цен. При этом мы понимаем, что платёжеспособность россиян сейчас снижена и времена нелёгкие для всех. Мы будем делать всё возможное, чтобы держать цены на прежнем уровне», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, с 2018 года цены выросли всего на 2%, но теперь модель бюджетного качественного бизнеса исчерпает себя с учётом убытков, которые понесла отрасль, и того, сколько ей потребуется на восстановление.

Ранее экономист Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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