Эксперт дал рекомендации по посещению бассейнов и фитнес-клубов

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Вице-президент РАЕН Виктор Зуев дал рекомендации по посещению бассейнов и фитнес-клубов.
Эксперт дал рекомендации по посещению бассейнов и фитнес-клубов
  • Pixabay

«Я думаю, что нужно просто относиться внимательно к основам профилактики коронавирусной инфекции. Конечно, сейчас происходит ряд послаблений карантинных мероприятий, но вместе с тем перчаточно-масочный режим никто не отменял», — заявил он в беседе с Inforeactor.

Что касается Москвы, то Зуев отметил, что в городе фиксируется довольно много случаев бессимптомного заболевания COVID-19. Поэтому меры предосторожности остаются актуальными.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за сутки коронавирус в России выявлен у 7425 человек.

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