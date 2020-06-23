В Москве рассказали о правилах работы детсадов в условиях коронавируса

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о новых стандартах работы детских садов из-за ситуации с коронавирусом.

«В соответствии с указом мэра с сегодняшнего дня возобновляют работу все дошкольные учреждения города», — цитирует РИА Новости Ракову.

По её словам, перед приходом детей в детских садах проводится генеральная уборка всех помещений и инвентаря, полностью дезинфицируются игровые и спортивные площадки.

Отмечается, что все сотрудники должны носить маски в течение всего рабочего дня и менять их каждые два-три часа.

«Необходимый запас масок есть в каждом учреждении», — добавила заммэра.

Она уточнила, что для минимизации рисков распространения вируса был введён график прихода родителей в детский сад.

С 23 июня в Москве вступает в силу очередной этап смягчения ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции. К работе в нормальном режиме возвращаются детские сады, фитнес-клубы, туристические агентства, учреждения соцзащиты.