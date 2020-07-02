В Национальном фитнес-сообществе оценили изменение подхода россиян к тренировкам

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина оценила изменение подхода россиян к тренировкам.

«Пока мы не встречали случая, когда в клубе скопилось много людей и этот вопрос нужно было бы решать. Но коллеги отмечают, что наши клиенты очень сознательные. Они предварительно звонят и уточняют, после чего всё комфортно», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, посетителей заметно меньше, чем до введения ограничительных мер.

Как отметила Силина, одной из причин может быть тёплая погода.

«Некоторые живут на дачах или используют территорию спортивных площадок перед домом. Ещё люди пользуются пешими прогулками, ездят на велосипедах, роликах и так далее», — добавила она.

Ранее президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, глава сети World Gym в России Ольга Киселёва в беседе с kp.ru проанализировала ситуацию с ценами.