Фитнес-тренер дал рекомендации по восстановлению формы после самоизоляции

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Фитнес-тренер Лев Гончаров дал рекомендации по восстановлению физической формы после длительной самоизоляции.
Фитнес-тренер дал рекомендации по восстановлению формы после самоизоляции
  • Pixabay

По его словам, подходить к восстановлению нужно аккуратно, так как потеря производительности тела за время режима ограничений могла составить около 30%

«Это значит, что когда люди возвращаются к тренировкам через три месяца, то первую тренировку они должны провести с нагрузкой 50% от того, что было. Например, если человек на последней тренировке в фитнес-клубе отжимался десять раз, то начинать первую тренировку надо с пяти раз. Первая тренировка — 50%, вторая — 70%, третья — 80%, а дальше как пойдёт», — пояснил тренер в беседе с радио Sputnik.

Он уточнил, что темпы восстановления физической формы у всех разные.

Ранее тренер «Бегового сообщества» Светлана Уварова в беседе с RT рассказала, как после окончания режима самоизоляции вернуться к прежней физической форме.

Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с телеканалом «360» дала рекомендации по питанию в условиях аномальной жары.

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