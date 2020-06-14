Тренер рассказал, как прийти в форму после самоизоляции

Тренер «Бегового сообщества» Светлана Уварова в беседе с RT рассказала, как после окончания режима самоизоляции вернуться к прежней физической форме.

«За то время, что мы находились дома, наше тело успело сформировать определённые привычки. Игнорировать и избавиться от них за пару дней довольно сложно, а значит, нам снова придётся адаптироваться к новому режиму дня, возвращать в свою жизнь физическую активность», — отметила Уварова.

Возвращаясь к спорту, как подчеркнула Уварова, не стоит торопиться с нагрузкой.

«Если во время карантина вы не уделяли должного внимания физическим упражнениям, то, возобновляя регулярные тренировки, придерживайтесь принципа постепенности. Для начала будет достаточно два-три раза в неделю делать лёгкую тренировку по 40 минут в день (это могут быть упражнения на пресс, бег, быстрая ходьба или плавание). И только потом стремитесь наращивать объёмы», — отметила тренер.

Она также напомнила о необходимости соблюдать режим питания.

«Обязательно питайтесь три раза в день и перекусывайте полезными снеками, если чувствуете сильный голод», — заключила Уварова.

Ранее психолог, диетолог и спортивный тренер рассказали RT о мерах, которые должны помочь гражданам провести время дома с комфортом и пользой.