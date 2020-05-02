Названы эффективные упражнения для сохранения формы в самоизоляции

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RT
Тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашёв в беседе с RT рассказал, как сохранить спортивную форму в период самоизоляции.
Названы эффективные упражнения для сохранения формы в самоизоляции
  • Pixabay

Эксперт советует иметь дома дополнительное оборудование для тренировок — коврик для занятий, гантели и фитнес-резинку.

«Такой набор может заменить на первое время тренировки в зале. Делая круговую тренировку и сочетая упражнения на разные группы мышц, можно прокачать своё тело не хуже, чем в спортзале», — рассказал Кондрашёв.

Он отметил, что в случае, если дома нет никакого оборудования или тренажёров, можно делать упражнения с собственным весом.

«Это актуально не только во времена карантина и изоляции, но и в обычное время. К таким упражнениям можно отнести отжимания, приседания, динамические и статические упражнения, упражнения на пресс, стопу, гиперэкстензии. Также хорошим вариантом будут упражнения на скакалках, упражнения с фитнес-резинками», — подчеркнул тренер.

Ранее психолог, диетолог и спортивный тренер рассказали RT о мерах, которые должны помочь гражданам провести время дома с комфортом и пользой.

В числе прочего они советуют задуматься о правильном питании, не забывать про физические нагрузки и выделять время на то, чтобы побыть наедине с собой.

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