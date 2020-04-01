Отказ от сладкого и домашние тренировки: как приспособиться к режиму самоизоляции

В условиях пандемии коронавируса в российских регионах вводят режим домашней самоизоляции. В беседе с RT психолог, диетолог и спортивный тренер рассказали о мерах, которые должны помочь гражданам провести время дома с комфортом и пользой. В числе прочего они советуют задуматься о правильном питании, не забывать про физические нагрузки и выделять время, чтобы побыть наедине с собой.

На фоне распространения коронавируса в Москве и нескольких других регионах России введён режим домашней самоизоляции. Ожидается, что этот шаг позволит ограничить распространение инфекции COVID-19. Многим такая изоляция, в принципе, может пойти на пользу, считает руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

«Люди будут как на отдыхе, без вступления в интенсивные социальные связи. То есть все интроверты будут чувствовать себя нормально», — сказал он.

Тем не менее, по словам специалиста, другая часть населения действительно будет переживать, поскольку придётся перестраивать свою привычную повседневную жизнь.

«Здесь очень важно, как они сами будут преодолевать эти трудности. Какая-то часть довольно быстро сможет адаптироваться, постепенно будет привыкать к новому существованию. Но есть и те, кто будет с трудом это делать. Сюда входит и группа, которая остаётся один на один с детьми. Они не привыкли общаться с ними такое длительное время в течение дня. Здесь есть свои проблемы. Для каждого человека можно составить план своего дня. Надо структурировать и общение с детьми», — сказал он.

По словам Ениколопова, важно «не перегнуть палку», потому что и детям необходимо иметь внутреннюю свободу.

«Следует договариваться между собой и давать друг другу хотя бы 10—20 минут побыть наедине с собой. Не надо постоянно друг друга дёргать. Нужно давать человеку даже в закрытых условиях побыть с самим собой, потому что основное, что выматывает, кроме закрытого пространства, — это вынужденное общение невпопад», — считает психолог.

Отказ от сладостей и домашние тренировки

На время изоляции важно не забывать и о правильном питании, считает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Во-первых, оно должно быть полноценным по основным пищевым компонентам. В первую очередь необходимо обращать внимание на молочный белок и мясо. Нужно употреблять в пищу меньше жира и углеводов. Надо отказаться от добавления сахара и от всяких сладостей. Также обязательно нужно ежедневно употреблять витаминно-минеральные комплексы в любом виде. Нужно повысить внутреннюю защищённость и иммунитет», — сказал он.

По словам диетолога, высококалорийную пищу — сладости и кондитерские изделия — в условиях изоляции следует исключить. А вот овощи и фрукты в сыром виде, а также физические нагрузки пойдут на пользу.

«Конечно, физическая нагрузка обязательна», — подчеркнул Тутельян.

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С ним согласился бывший наставник и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт.

«Нужно стараться не переедать, потому что это очень плохо в условиях отсутствия физической нагрузки. Надо себя чем-то занимать, работать. Но всё равно изоляция даётся непросто без возможности пройтись. Если изоляция проходит за городом, то есть возможность гулять по участку без контакта с людьми. Можно сделать простые упражнения, походить по квартире. У большинства людей дома нет никаких тренажёров, потому что никто не предполагал такой изоляции, поэтому только элементарная зарядка», — считает Рапопорт.

Соблюдать режим

В Москве и ряде регионов уже введён режим самоизоляции для лиц любого возраста. Гражданам можно покидать квартиру лишь при необходимости обращения за экстренной медицинской помощью или в случае иной угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу, если человек обязан на неё ходить, и для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.

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В России, по его мнению, эпидемия пойдёт на спад в лучшем случае через два-три месяца. Он также заявил, что главным выводом из происходящего можно считать необходимость перестраивания систем здравоохранения во всём мире, чтобы они были готовы к любому масштабному ЧП.

«Я говорю по опыту других пандемий, более серьёзных даже, чем этот коронавирус. И я не думаю, что те, кто приезжает, могут существенно повлиять на статистику. Почти 80% случаев — лёгкие формы заболевания. Человек переболевает, и у него возникает иммунитет. Это хорошо: у большего числа будет иммунитет к этому вирусу», — сказал он.

Однако специалисты подчёркивают, что в данный момент критически важно по максимуму соблюдать введённые меры и не выходить из дома.

«Необходимо соблюдать режим изоляции. Делать это нужно по двум причинам. Во-первых, надо обезопасить себя. Во-вторых, проявить некую социальную ответственность и даже случайно не стать переносчиком вируса», — добавил психолог Сергей Ениколопов.

При этом он не исключает, что некоторым может понадобиться профессиональная помощь после режима самоизоляции.

«Некоторым надо быть готовыми к тому, что после выхода с карантина нужно будет обратиться к психологу, поскольку у кого-то возникнут симптомы постстрессовых проявлений. В данном случае психологи смогут помочь. Все, кто чувствует, что не справляется, могут по телефону или в Skype связываться с психологом и получать какую-то помощь», — заключил он.