Тренер рассказал, как не потерять спортивную мотивацию в самоизоляции

Тренер «Бегового сообщества» Павел Кондрашёв в беседе с RT рассказал, как не потерять спортивную мотивацию в условиях режима самоизоляции.

«Любительский спорт ­— это в первую очередь про любовь к себе, к своему телу, а спортивные результаты — это приятное дополнение. Поэтому главная мотивация — это мы сами», — рассказал Кондрашёв.

По его мнению, чтобы её не терять, важно вести спортивный дневник, где можно фиксировать свои достижения, тренировки и самочувствие.

«Так можно наглядно увидеть прогресс, следить за объёмом и получать дополнительную мотивацию для будущих тренировок», — добавил эксперт.

Также Кондрашёв рассказал, возможно ли подготовиться к марафону в режиме самоизоляции.

«При подготовке к марафону одним из ключевых этапов является наращивание бегового объёма (в месяц должно быть не менее 60 км). Такое расстояние «набегать» в условиях самоизоляции нереально. Поэтому сейчас предлагаю не готовиться к марафону, а делать упор на ОФП (общую физическую подготовку)», — отметил тренер.

Он подчеркнул, что с хорошей физической подготовкой при выходе из режима самоизоляции уже можно будет обсуждать с тренером подготовку к марафону или любому другому забегу.

Ранее Кондрашёв назвал эффективные упражнения для поддержания формы в самоизоляции.

Психолог, диетолог и спортивный тренер также рассказали RT о мерах, которые должны помочь гражданам провести время дома с комфортом и пользой.