«Выступали за создание халифата»: в Карачаево-Черкесии задержали экстремистов из «Ат-Такфир валь-Хиджра»

Сотрудники ФСБ в Карачаево-Черкесии задержали пятерых членов экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. Злоумышленники вели пропаганду радикальной идеологии, призывая отвергать светские законы и выступая за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации или участии в ней.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Карачаево-Черкесской Республики пятерых членов экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По адресам их проживания, а также в местах конспиративных сборов обнаружено и изъято 45 экземпляров псевдорелигиозной экстремистской литературы, а также 10 рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников. Кроме того, представители спецслужбы изъяли травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие.

«Такфириты» вели активную пропаганду радикальной идеологии, осуществляли вербовку в религиозно-экстремистскую деятельность новых сторонников. Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории Северного Кавказа теократического исламского государства — «Халифата», — говорится в сообщении.

ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). Отмечается, что задержанные дают признательные показания.

Ранее в апреле сотрудники ФСБ задержали в Дагестане сторонника члена религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Злоумышленник, в частности, призывал отвергать светские законы и институты гражданского общества в целях создания государства с радикальной формой религиозного правления.

В июне 2019 года ФСБ России провела спецоперацию в Карачаево-Черкесии и Москве, задержав 12 членов ячейки «Ат-Такфир Валь-Хиджра». Помимо этого, в феврале 2020-го в Казани задержали трёх экстремистов этой запрещённой организации.

Задержания террористов

Ранее на этой неделе, 30 июня, ФСБ задержала во Владикавказе сторонника террористической группировки «Исламское государство»**, планировавшего совершить теракт. Сотрудники спецслужбы обнаружили в оборудованном мужчиной тайнике компоненты для изготовления взрывного устройства.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

Кроме того, ФСБ опубликовало видеозапись задержания мужчины. Также на записи видны изъятые у задержанного провод и пластиковая бутылка, наполненная гвоздями.

10 июня сотрудники ФСБ предотвратили теракт на одном из рынков Симферополя. Были задержаны пятеро подозреваемых, граждан России, они состояли «в связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины».

Злоумышленники также «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма». У них изъяли самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях.

Помимо этого, в начале июня в Чувашии в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ нашли тайник с самодельными бомбами. После обнаружения тайника взрывные устройства обезвредили, специалисты изъяли предметы, имеющие значение для следствия, а также допросили свидетелей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

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В конце мая силовики нейтрализовали в Хасавюртовском районе Дагестана шестерых боевиков, которые планировали совершить теракты. При попытке задержания преступники оказали вооружённое сопротивление, после чего сотрудники правоохранительных органов их ликвидировали. По данным НАК, боевики были связаны с «Исламским государством».

Вместе с тем директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал о количестве терактов, которые были предотвращены в России за последние 10 лет.

«За эти 10 лет было предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно террористических актов», — говорил Бортников 16 июня.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — в 2010 году Верховным судом России признана экстремистским объединением, чья деятельность на территории России запрещена.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.