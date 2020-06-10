«Пропагандировали идеологию экстремизма»: ФСБ предотвратила теракт в Крыму

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. Задержаны пятеро подозреваемых, изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Задержаны пятеро подозреваемых, все они — граждане России.

Помимо подготовки взрыва, они «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма», добавили в спецслужбе.

У экстремистов изъяли, в частности, самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

«Изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины», — сказано в тексте сообщения.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Подготовка к осуществлению террористического акта» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», которые предусматривают до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберёт меру пресечения для задержанных. Кроме того, идёт поиск пособников экстремистов.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов прокомментировал задержание террористической группы. На своей странице в Facebook он подчеркнул, что терроризм после государственного переворота 2014 года стал «стилем и неотъемлемой частью государственной политики Украины». По словам Аксёнова, Украина является для российского Крыма постоянным источником террористической угрозы.

«Эти попытки всегда имели и будут иметь один и тот же результат: полный провал. Наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объёме обеспечить безопасность крымчан. Благодарю сотрудников и руководство УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю за отличную профессиональную, системную работу! А террористы и их пособники получат по заслугам».

ФСБ также опубликовала видео задержания и ещё один ролик с обысками.

На первой двухминутной видеозаписи продемонстрирована аэросъёмка дома, в котором проживали некоторые из пяти задержанных, а также момент, когда в дом входят сотрудники ФСБ. Далее следует допрос двух подозреваемых, демонстрируются изъятые документы, пистолеты и самодельное взрывное устройство. После этого задержанных сажают в фургон.

Затем показано задержание мужчины по другому адресу, где нашли взрыватель к самодельной бомбе. «Пытался оказать сопротивление», — комментирует один из оперативников. В завершение видна аэросъёмка рынка, на котором задержанные, по оперативным данным, готовили теракт.

На другом видео продолжительностью минуту показано, как сотрудники ФСБ входят в подъезд и заходят в квартиру ещё одного задержанного. На месте оперативники изымают аммиачную селитру, самодельные взрывные устройства и поражающие элементы в виде металлических шариков.

Видео задержания готовивших теракт в Симферополе

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель также прокомментировал ситуацию РИА Новости Крым.

«Напомню, что на протяжении шести лет после того, как Крым вернулся в состав России, спецслужбы России предотвратили ряд террористических актов. Надо отдать им должное и низкий поклон. Негодяи везде есть. Противников у нас много. И если бы мы активно не занимались народной дипломатией и налаживанием связей, в том числе с организациями на Украине, наверное, таких попыток было бы больше», — цитируют Гемпеля в агентстве.

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Ранее, в начале июня, в Чувашии в ходе оперативно-разыскных мероприятий ФСБ нашла тайник с самодельными бомбами. В ведомстве отметили, что после обнаружения тайника взрывные устройства обезвредили, сотрудники правоохранительных органов изъяли предметы, имеющие значение для следствия, а также допросили свидетелей. СКР возбудил уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

В апреле сообщалось, что в Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов. На месте проведения операции силовики обнаружили самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

В феврале ФСБ пресекла подготовку двух терактов в учебных заведениях Крыма. По данному факту были задержаны двое подростков из Керчи 2003 и 2004 годов рождения. Несовершеннолетние разработали планы нападений, после чего нашли в интернете схемы зданий и инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств. Кроме того, они администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемые группы смерти, участников которых склоняли к аналогичным преступлениям.