Отрицают обвинения: членов спящей ячейки ИГ осудили за подготовку теракта в Москве

Московский окружной военный суд вынес приговор членам спящей ячейки «Исламского государства»* за подготовку теракта в Москве. Четверо граждан России, Таджикистана и Молдавии получили от 15 до 18 лет колонии строгого режима. По данным ФСБ, террористы планировали устроить взрывы 4 ноября 2016 года, в День народного единства, а указания получали напрямую от эмиссара ИГ из Турции.

Суд над четырьмя членами спящей ячейки ИГ проходил в Московском окружном военном суде в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались Виктор Федорович, Тамерлан Цечоев, Хисматулл Наимов и Аброр Хайдаров. Об их задержании стало известно в середине декабря 2016 года.

Как заявили тогда в ФСБ, сотрудниками ведомства была пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Таджикистана, России и Молдавии.

Экстремисты планировали совершить террористическую акцию в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности.

При обысках дома у задержанных обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, а также тротиловую шашку фугасного действия, к которой был подсоединён сотовый телефон. В отношении подозреваемых было возбуждено дело по статьям «приготовление к теракту» (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ), «торговля оружием» (статья 222 УК РФ) и «незаконное изготовление взрывчатых веществ» (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).

Спецслужбы установили, что указания террористы получали напрямую от эмиссара ИГ из Турции, который был объявлен в международный розыск.

Обвиняемый в подготовке терактов в Москве Аброр Хайдаров на заседании в Московском окружном военном суде.

РИА Новости

Настаивали на невиновности

В ФСБ особо подчеркивали, что все члены этой террористической ячейки были задержаны после длительной оперативной работы. Сами обвиняемые до последнего отрицали свою вину.

Так, 33-летний уроженец Ингушетии Тамерлан Цечоев, у которого обнаружили автомат Калашникова, заявлял, что оружие принадлежало его отцу, который участвовал конфликте в Южной Осетии в 2008 году.

35-летний житель Таджикистана Аброр Хайдаров, в свою очередь, также утверждал, что он никакого отношения к боевикам не имеет: у него семья, двое маленьких детей, регистрация в Чувашии и работа в Москве.

«Я простой человек. За что меня задержали? Я работал три месяца таксистом», — защищался на суде Хайдаров. На своей невиновности настаивал и его земляк Хисматулл Наимов.

И только 34-летний гражданин Молдавии Виктор Федорович заявил, что купил автомат Калашникова по просьбе некоего Мухамеда, с которым познакомился в соцсетях.

Адвокат Мушег Айрапетян, представлявший интересы Федоровича во время ареста, рассказал RT, что ходатайствовал об избрании его подзащитному меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд не пошёл ему на встречу.

«В последствии его интересы представлял другой адвокат», — сообщил RT Айрапетян, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с подпиской о неразглашении материалов следствия.

Теракты в День народного единства

Следствие продолжалось почти 1,5 года. В марте 2018-го материалы расследования были направлены в Московский окружной военный суд. 15 мая обвиняемым вынесен приговор.

«Суд принял решение назначить наказание: Виктору Федоровичу — 18 лет колонии строгого режима, Хисматуллу Наимову — 16 лет колонии строгого режима, Тамерлану Цечоеву — 16 лет колонии строгого режима, Аброру Хайдарову же назначить 15 лет колонии строгого режима», — зачитал приговор судья.

В ближайшие дни осуждённые отправятся в колонии для отбывания наказания.

В ЦОС ФСБ России агентству Интерфакс сообщили, что приговорённые Московским окружным военным судом четверо обвиняемых готовили теракт в Московском регионе 4 ноября 2016 года, в День народного единства.

«Следствием установлено, что члены ячейки осуществляли вербовку граждан для участия в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике и планировали совершение террористического акта в местах массового скопления людей на территории Московского региона в День народного единства, 4 ноября 2016 года, а также причастны к совершению иных общеуголовных преступлений», — сообщили в ведомстве.

Разбудили спящую ячейку

Между тем сейчас в Москве расследуется дело другой спящей ячейки ИГ, готовившей теракты в День Победы. 27 апреля ФСБ распространила информацию о задержании в столице боевиков.

«В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона. При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram», — сообщили в ФСБ.

Ранее в Ямало-Ненецком округе прошло 17 обысков, были задержаны 20 человек. Спецслужбы уточнили, что в Новом Уренгое находилась пособническая база террористов, состоящая из радикально настроенных местных жителей.

Вскоре стало известно, что террористы планировали устроить взрывы во время шествия «Бессмертного полка» в День Победы.

«Они должны были произвести взрывы во время акции «Бессмертный полк» в Москве, для этого уже было заготовлено оружие», — заявил замглавы МИДа по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.