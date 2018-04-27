«Планировали теракты в Московском регионе»: ФСБ задержала четырёх членов спящей ячейки ИГ

Федеральная служба безопасности задержала четырёх членов спящей ячейки «Исламского государства»*, которые планировали теракты в Москве и области. Подозреваемые прибыли в столичный регион из Нового Уренгоя. По данным ведомства, деятельность экстремистов координировали из Сирии. Также ФСБ провела в ЯНАО профилактическую спецоперацию, в ходе которой были задержаны 20 человек, связанных с террористами.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность четырёх членов спящей ячейки террористической группировки «Исламское государство»*. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала совершение серии резонансных террористических актов на территории Московского региона. При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram», — сообщили в ФСБ.

Там уточнили, что задержание произошло ещё в марте. При этом ФСБ удалось выявить пособническую базу террористов и их связи из числа радикально настроенных жителей Нового Уренгоя.

26 апреля правоохранители провели профилактическую спецоперацию в Ямало-Ненецком автономном округе, в ходе которой были задержаны 20 человек, связанных с террористами. Также сотрудники ведомства провели 17 обысков.

«В результате обнаружено и изъято большое количество религиозно-экстремистской литературы, видеоматериалы, пропагандирующие деятельность международной террористической организации «Исламское государство», а также средства связи, использовавшиеся для общения с зарубежными эмиссарами», — отметили в ФСБ.

В ведомстве добавили, что причастность задержанных к преступной деятельности устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям, связанным с терроризмом.

Управляют из Сирии

17 апреля была ликвидирована тайная ячейка ИГ, которая планировала теракты в Ростовской области. Главарь группировки оказал сопротивление сотрудникам ФСБ и был убит на месте, ещё троих пособников террористов задержали.

На месте происшествия были обнаружены АК-47, ручные гранаты и инструкции по изготовлению СВУ. Также у членов ячейки изъяли «средства связи и электронные носители с материалами, пропагандирующими террористическую деятельность».

Как и в случае с задержанными из Нового Уренгоя, эмиссары группировки контролировали её деятельность из Сирии. Предполагалось, что боевики должны были устроить теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

Теракты в Санкт-Петербурге

Одним из громких стало задержание сторонников «Исламского государства», которые планировали теракты в Санкт-Петербурге 16 декабря 2017 года. Боевики собирались совершать убийства граждан и подрывы самодельных устройств в местах массового скопления людей.

Тогда были задержаны семь членов ячейки. Силовики изъяли взрывчатые вещества, компоненты СВУ, автоматическое оружие, боеприпасы, а также экстремистскую литературу. Выборгский районный суд Петербурга санкционировал арест двух задержанных УФСБ предполагаемых сторонников ИГ, которым вменяется ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Содействие для предотвращения теракта оказали американские спецслужбы. Информацию, которая помогла обнаружить террористов, предоставило ЦРУ.

После задержания боевиков президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа и сотрудников ЦРУ в ходе телефонного разговора с американским лидером.

При этом руководство ячейкой, по данным силовиков, также осуществлялось главарями ИГ посредством Telegram.

Именно через этот мессенджер переписывались боевики при организации взрывов в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Тогда погибли 15 человек, более сотни получили ранения.

По данным ведомства, мессенджер использовали террорист-смертник, его пособники и зарубежный куратор на всех стадиях подготовки теракта. Тогда в ФСБ заявили о «тотальном использовании» Telegram боевиками.

В 2017 году суд обвинил мессенджер в «неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений». За отказ передать ФСБ информацию для расшифровки переписки обвиняемых по делу о теракте в Санкт-Петербурге Telegram оштрафовали на 800 тыс. рублей.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру в связи с непредоставлением ключей для дешифровки пользователей. 16 апреля надзорное ведомство начало блокировку мессенджера. Доступ к приложению на территории России будет закрыт, пока руководство компании не передаст ключи.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.