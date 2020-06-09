В Псковской области провели антитеррористические учения «Набат — 2020»

В Псковской области состоялись антитеррористические учения «Набат — 2020».

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

В манёврах приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС и Росгвардии, а также представители органов исполнительной власти.

По сценарию, на территорию аэропорта проникли три человека, которые «захватили» пятерых заложников в самолёте. Условных террористов нейтрализовали.

В феврале «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе прошли антитеррористические учения.