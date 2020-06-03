Нарушивший границу России в Крыму украинский военный арестован

В Крыму Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского военнослужащего Евгения Добринского, которого задержали при нарушении российской границы в состоянии алкогольного опьянения.

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Добринскому сроком на 30 суток — до 1 июля», — цитирует ТАСС судью Валентину Камынину.

Как сообщил адвокат украинца Ислям Велиляев, защита намерена подать апелляцию.

Агентство отмечает, что Добринский признал, что добровольно перешёл границу и находился в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, он является военнослужащим 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

Он также рассказал, что находился в трёхмесячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.

2 июня в ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.

При досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.