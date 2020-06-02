В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы с Украины в Россию задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в заявлении.
По имеющейся информации, задержанным является военнослужащий Вооружённых сил Украины. При досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу.
Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.
В феврале в Крыму сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Керчи, готовивших теракты в образовательных учреждениях.