В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы с Украины в Россию задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в заявлении.

По имеющейся информации, задержанным является военнослужащий Вооружённых сил Украины. При досмотре у него обнаружили вещество, предположительно, являющееся наркотиком, оно направлено на экспертизу.

Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.

В феврале в Крыму сотрудники ФСБ России задержали двух жителей Керчи, готовивших теракты в образовательных учреждениях.