«Чувство Родины всегда помогало нашему народу»: Путин поздравил соотечественников с Днём России

В пятницу, 12 июня, традиционно отмечается День России. С праздником соотечественников поздравил Владимир Путин, принявший участие в торжественной церемонии на Поклонной горе. Президент обратился к россиянам и вручил золотые звёзды четверым Героям Труда. Путин отметил важность для россиян чувства Родины и уважения к многовековой истории, традициям и культуре. Среди ключевых и безусловных ценностей для жителей страны он также назвал сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость границ Российской Федерации.

В пятницу, 12 июня, по всей стране проходят мероприятия в честь Дня России. В частности, на Поклонной горе в Москве состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, в которой принял участие президент Владимир Путин.

Глава государства поздравил с праздником всех граждан страны и проживающих за рубежом соотечественников: «Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных, арктических морей до Севастополя и Крыма».

«На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойдённого мужества предков, их веры и любви к Отечеству», — сказал президент.

Он отметил, что «светлое, пронзительное чувство Родины» во все времена помогало россиянам пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях и ответить на любые вызовы.

По словам президента, многонациональный народ России связывает общий исторический код и нравственные устои, такие как безусловное уважение к человеку-труженику и защитнику Отечества, к многовековой истории, традициям и культуре. В числе ключевых для россиян ценностей Путин также назвал сохранение памяти предков, почитание родителей и семьи, любовь к своей земле и незыблемость границ Российской Федерации.

«Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны — и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — добавил президент.

«Для нас любовь к Родине и к матери, подарившей нам жизнь, — чувства одного порядка. Они дают нам силы и вселяют надежду, вдохновляют на ратные подвиги и великие трудовые свершения. Так было всегда, во все исторические эпохи», —подчеркнул Путин.

Вручение наград

В ходе церемонии на Поклонной горе глава государства также вручил золотые звёзды Героев Труда четверым россиянам, удостоенным этой высшей государственной награды.

«Сегодня, в День России, мы чествуем Героев Труда Российской Федерации... Вы всецело посвящаете себя своему призванию, избранному делу, добиваетесь выдающихся результатов на производстве, в спорте, в сфере здравоохранения и культуры, своими успехами содействуете устойчивому развитию нашей страны», — сказал президент, переходя к вручению наград.

Также по теме В духе времени: как в стране отмечают День России в 2020 году В пятницу, 12 июня, отмечается День России. Владимир Путин примет участие в церемонии подъёма государственного флага на Поклонной горе...

Ещё в апреле глава государства подписал указ о присвоении звания «Герой Труда» президенту ГБУ здравоохранения Москвы «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии» Леониду Рошалю, народному артисту СССР и художественному руководителю Государственного академического Малого театра России Юрию Соломину и директору АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых.

Также наград удостоены оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александр Моторин и тренер красноярского Регионального центра спортивной подготовки Дмитрий Миндиашвили.

На церемонии присутствовали четверо из пяти награждённых, за исключением Дмитрия Миндиашвили, который не смог быть в Москве. Глава государства подчеркнул, что награду выдающемуся тренеру вручат позднее.

Путин поблагодарил награждённых за трудовую доблесть и пожелал, чтобы они продолжали вдохновлять россиян на добрые поступки и настоящие свершения.

«Это необходимо и важно нашей стране, потому что благополучие, процветание России зависит, вне всякого сомнения, от человека труда в самом широком смысле этого слова: от врачей, учителей и деятелей культуры, спортсменов, тренеров, рабочих и фермеров, инженеров, директоров производств — от всех граждан страны, которые ставят перед собой высокие, созидательные цели», — отметил президент.

Он также подчеркнул важность предоставления человеку всех возможностей для самореализации, а также необходимость защищать его трудовые права.

«Такое внимание, особая поддержка людей труда — непременное условие нашего движения вперёд по всем направлениям: и в экономике, и в социальной сфере, в технологическом развитии, в культуре и спорте», — сказал президент.

С Днём России сограждан также поздравил глава правительства Михаил Мишустин: «12 июня — важный, символический день для нашей государственности. Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчёт именно с этого дня тридцать лет назад».

Премьер также выразил уверенность, что вместе жители России смогут преодолеть любые трудности и осуществить намеченные планы.

«Сегодня ответственность за судьбу Родины, за её будущее объединяет всех нас. От наших действий, чёткой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей», — добавил Мишустин.