Лукашенко поздравил Путина с Днём России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.

Об этом сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

«Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Белоруссии относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния», — говорится в поздравлении.

Вместе с этим Лукашенко выразил уверенность в том, что конструктивный диалог между двумя государствами, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным интересам жителей двух стран, а также способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе.

Ранее российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России.

Подробнее о празднике — в материале RT.