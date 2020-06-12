Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России

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Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России. Об этом сообщило российское посольство в США.
Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России
  • Reuters

По словам капитана команды «Washington Capitals» Александра Овечкина, Россия — страна с уникальным наследием, соединившая на огромном пространстве множество народов, территорий и культур.

Защитник «Washington Capitals» Дмитрий Орлов поблагодарил россиян за вклад в достижения и успехи России.

Нападающий «Pittsburgh Penguins» Евгений Малкин заявил, что горд нести российский флаг, где бы он ни находился.

Форвард «St. Louis Blues» Владимир Тарасенко призвал россиян быть дружными и поддерживать друг друга.

К поздравлениям также присоединился нападающий «Washington Capitals» Евгений Кузнецов. Он пожелал гражданам России счастья, удачи и успехов «в тяжёлом 2020 году».

Ранее находящиеся на Международной космической станции (МКС) космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днём России.

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