Российские хоккеисты из НХЛ поздравили соотечественников с Днём России. Об этом сообщило российское посольство в США.

По словам капитана команды «Washington Capitals» Александра Овечкина, Россия — страна с уникальным наследием, соединившая на огромном пространстве множество народов, территорий и культур.

Защитник «Washington Capitals» Дмитрий Орлов поблагодарил россиян за вклад в достижения и успехи России.

Нападающий «Pittsburgh Penguins» Евгений Малкин заявил, что горд нести российский флаг, где бы он ни находился.

Форвард «St. Louis Blues» Владимир Тарасенко призвал россиян быть дружными и поддерживать друг друга.

К поздравлениям также присоединился нападающий «Washington Capitals» Евгений Кузнецов. Он пожелал гражданам России счастья, удачи и успехов «в тяжёлом 2020 году».

Ранее находящиеся на Международной космической станции (МКС) космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили россиян с Днём России.