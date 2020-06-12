В духе времени: как в стране отмечают День России в 2020 году

В пятницу, 12 июня, отмечается День России. Владимир Путин примет участие в церемонии подъёма государственного флага на Поклонной горе и наградит Героев Труда. В этом году из-за эпидемии COVID-19 праздник пройдёт без массовых гуляний. Для россиян подготовлены онлайн-программы, посвящённые Дню России, в социальных сетях организованы различные флешмобы.

В пятницу, 12 июня, в РФ отмечается один из главных государственных праздников страны — День России.

В этот день в 1990 году на I Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, провозгласившая верховенство Конституции России и её законов. Год спустя состоялись первые в истории страны всенародные прямые открытые выборы президента, на которых победил Борис Ельцин (он получил поддержку более 57% избирателей).

2 июня 1994 года указом президента день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации был объявлен госпраздником России.

Через три года Борис Ельцин в ходе обращения к гражданам предложил назвать праздник Днём России.

«День 12 июня по праву является государственным праздником. Но я, как президент, хотел бы, чтобы он воспринимался каждым россиянином как особый день. Не как день принятия важного, но далёкого от жизни отдельного человека документа, а именно как наш общий день. Как день нашей страны — России… Предлагаю назвать наш главный праздник, государственный праздник Днём России», — говорил Ельцин 12 июня 1997 года.

Однако официально это название было закреплено в 2002 году со вступлением в силу нового Трудового кодекса.

РИА Новости

© Валерий Мельников

Наряду с этим глава государства 12 июня проводит ежегодную церемонию награждения Государственной премией Российской Федерации в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся гуманитарные достижения.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в этом году Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда Российской Федерации».

«Президент также примет участие в церемонии подъёма Государственного флага Российской Федерации на Поклонной горе», — добавил официальный представитель Кремля.

Он также заметил, что российский лидер не планирует посещать вечерний концерт на Красной площади.

Попасть на него смогут организаторы и волонтёры, которые прошли тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. На концерте будут соблюдаться правила по социальному дистанцированию.

Добавим, что в 22:00 по окончании концерта будет организован праздничный салют.

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы избегать массового скопления людей в День России.

Также по теме Выходные 12 и 24 июня: Роструд напомнил о двух предстоящих сокращённых неделях В июне россиян ожидают две сокращённые рабочие недели. Первая из них будет короче в связи с празднованием Дня России 12 июня. Вторая...

«Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Официальные мероприятия будут проводиться 12 июня и в день парада, но лучше посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск. Поэтому лучше ограничить себя в попытках найти такие массовые мероприятия. Лучше этого не делать», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Именно в связи с эпидемией COVID-19 в этом году властями субъектов и различных организаций подготовлены онлайн-мероприятия празднования Дня России.

Так, 13 парков Москвы подготовили различные виртуальные программы для всех желающих. Речь, в частности, идёт о тематических выставках, лекциях, онлайн-экскурсиях и квестах.

Вместе с тем в Парке Победы на Поклонной горе выложили цветник в форме флага России из 360 тыс. растений общей площадью около 3,3 тыс. кв. м.

Праздничную программу (творческий мастер-класс, лекции и музыкальный онлайн-эфир) также подготовил Московский планетарий. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки, центр «Патриот. Спорт» проведёт различные онлайн-мероприятия для московских школьников.

В Подмосковье в День России после реконструкции откроется парково-архитектурный комплекс усадьбы «Кривякино», расположенный в центре подмосковного Воскресенска на берегу Москвы-реки. Вместе с тем для пациентов областных больниц организуют концерты вокальных и инструментальных коллективов народного творчества из 33 муниципальных образований.

РИА Новости

© Евгений Биятов

По всей стране также проходит множество различных акций и флешмобов. Так, в Ставрополе на здании общежития Ставропольского государственного аграрного университета в рамках акции «Флаги России» развернули самый большой в регионе флаг площадью 160 кв. м.

Кроме того, в социальных сетях началась акция «Окна России», в рамках которой нужно украсить окна своего дома рисунками или надписями по случаю праздника.

Российские школьники и студенты смогут принять участие во флешмобе «Расскажи о Родине». Для этого надо выложить в соцсетях фото и видео о достопримечательностях своего региона.

Согласно данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного к празднику, подавляющее число граждан РФ (89%) считают себя патриотами. При этом 47% респондентов считают патриотами тех, кто «любит свою страну». Вдобавок за последние семь лет снизилось число россиян, которые не видят поводов для гордости, — с 42% в 2013 году до 9% в 2020-м.

Напомним, что в 2019 году более 5 млн человек стали участниками свыше 4,2 тыс. праздничных мероприятий ко Дню России.