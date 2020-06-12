Додон поздравил Путина с Днём России

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Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.
Додон поздравил Путина с Днём России
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«От имени молдавского народа и от себя лично направляю президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня России», — написал он.

Как отметил Додон, данный праздник даёт ему возможность подчеркнуть достигнутые Российской Федерацией успехи как в проведении эффективной внутренней политики, так и на международной арене.

«У молдо-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов», — добавил глава Молдавии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с Днём России.

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