Додон поздравил Путина с Днём России

Президент Молдавии Игорь Додон поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«От имени молдавского народа и от себя лично направляю президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня России», — написал он.

Как отметил Додон, данный праздник даёт ему возможность подчеркнуть достигнутые Российской Федерацией успехи как в проведении эффективной внутренней политики, так и на международной арене.

«У молдо-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов», — добавил глава Молдавии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с Днём России.