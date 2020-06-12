Рухани направил Путину поздравление с Днём России

Короткая ссылка
Иранский президент Хасан Рухани направил российскому президенту Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана в Москве.
Рухани направил Путину поздравление с Днём России
  • РИА Новости

«Хотел бы искренне поздравить Ваше превосходительство и народ Вашей страны с наступлением Дня Российской Федерации», — заявил он. 

Он отметил, что в течение прошлых лет отношения между Россией и Ираном «получили развитие и углубление в контексте общих интересов». 

Рухани выразил уверенность, что отношения двух стран «будут расширяться в контексте интересов и в целях повышения благосостояния двух народов».

Ранее президенты Молдавии и Белоруссии Игорь Додон и Александр Лукашенко также направили свои поздравления российскому лидеру по случаю Дня России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить