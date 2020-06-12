Рухани направил Путину поздравление с Днём России

Иранский президент Хасан Рухани направил российскому президенту Владимиру Путину поздравления по случаю Дня России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

«Хотел бы искренне поздравить Ваше превосходительство и народ Вашей страны с наступлением Дня Российской Федерации», — заявил он.

Он отметил, что в течение прошлых лет отношения между Россией и Ираном «получили развитие и углубление в контексте общих интересов».

Рухани выразил уверенность, что отношения двух стран «будут расширяться в контексте интересов и в целях повышения благосостояния двух народов».

Ранее президенты Молдавии и Белоруссии Игорь Додон и Александр Лукашенко также направили свои поздравления российскому лидеру по случаю Дня России.