Рухани направил Путину поздравление с Днём России
- РИА Новости
«Хотел бы искренне поздравить Ваше превосходительство и народ Вашей страны с наступлением Дня Российской Федерации», — заявил он.
Он отметил, что в течение прошлых лет отношения между Россией и Ираном «получили развитие и углубление в контексте общих интересов».
Рухани выразил уверенность, что отношения двух стран «будут расширяться в контексте интересов и в целях повышения благосостояния двух народов».
Ранее президенты Молдавии и Белоруссии Игорь Додон и Александр Лукашенко также направили свои поздравления российскому лидеру по случаю Дня России.