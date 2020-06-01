Более 10,9 млн тестов: в России выявлено 9035 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 9035 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (за предыдущие два дня — 9268 и 8952). С начала эпидемии в стране выявлено 414 878 человек с COVID-19, из них 234 146 продолжают бороться с болезнью. Выздоровели в общей сложности 175 877 (42,39%) человек, в том числе 3994 — за последние сутки. В то же время 4855 (1,17%) пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний (162 человека умерли за день). Согласно последним данным, в России проведено более 10,9 млн тестов на COVID-19, почти 305 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

За прошедшие сутки в 84 регионах России выявлено 9035 новых случаев COVID-19. По сообщению оперативного штаба, 40,1% новых пациентов с коронавирусной инфекцией не имели клинических проявлений болезни.

По данным за предыдущие в РФ были подтверждены 9268 случаев коронавируса, за день до этого — 8952. С начала эпидемии в стране было выявлено 414 878 заболевших COVID-19, число активных случаев на сегодняшний день — 234 146.

Выздоровели в общей сложности 175 877 (42,39%) человек, в том числе 3994 — за последние сутки, 4855 (1,17%) пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За сутки умерло 162 человека.

В Москве, на которую приходится более 44% зафиксированных в России случаев заболевания, подтверждено 2297 новых случаев инфекции (за предыдущие два дня — 2595 и 2367). Также существенное число новых пациентов с COVID-19 выявили в Московской области (728) и Санкт-Петербурге (364), а также в Нижегородской (315), Свердловской (283) и Иркутской (229) областях.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 10,9 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции нового типа, в том числе 280 тыс. — за последние сутки. По состоянию на 31 мая под медицинским наблюдением остаются почти 305 тыс. человек.

Ранее глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» высказала мнение, что «безграничный рост тестирования» в России не предполагается, да это и не нужно. Она добавила, что Роспотребнадзор работает над созданием экспресс-тестов для диагностики коронавируса, но при этом методе исследования значительно увеличивается погрешность. Поэтому такие тесты можно использовать с определёнными оговорками, предупредила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что не стоит ждать одномоментного снятия ограничений, введённых из-за коронавируса, хотя ситуация с COVID-19 в стране приобретает позитивную динамику.

«Россия не одномоментно выйдет из ситуации — по крайней мере из режима ограничений. Субъекты выходят по-разному. Но мы надеемся, что этот процесс будет успешным... динамика есть, процесс идёт, он позитивный», — сказала Попова.

Она добавила, что число субъектов, в которых снижается коэффициент распространения коронавируса, каждый день увеличивается. По словам Поповой, это знак успешного прохождения эпидемиологической ситуации, которая сегодня есть в России.

Новый этап снятия ограничений в Москве

Напомним, что 1 июня в Москве начался второй этап снятия ограничений, введённых в связи с эпидемией коронавируса. Москвичи всех возрастов смогут выходить на улицу для прогулок и занятий спортом в соответствии с расписанием, размещённым на сайте правительства Москвы. Такие прогулки разрешены не более трёх раз в неделю (два раза в будни и один — в выходной день).

При этом на улицу по-прежнему нельзя выходить лицам, болеющим COVID-19, людям с подозрением на это заболевание или с симптомами ОРВИ, а также тем, кто проживает вместе с ними. Аналогичные меры продолжают действовать в отношении тех, кто соблюдает режим самоизоляции в соответствии с постановлением врача.

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Наряду с этим в городе откроются парки и зелёные зоны, возобновится работа велопроката. Кроме того, к работе вернётся ряд предприятий непродовольственной торговли и услуг, в частности, автосалоны, ряд гипермаркетов, химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды, мойки, шиномонтажи и другие организации.

Отметим, что при выходе на улицу необходимо пользоваться масками или респираторами, а в магазинах, общественном транспорте и на работе следует также пользоваться перчатками.

На этом фоне ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, врач-вирусолог Виктор Ларичев в интервью радиостанции «Говорит Москва» выразил мнение, что наиболее эффективным средством индивидуальной защиты от коронавируса можно считать строительные респираторы.

«Они как раз, наверное, лучше фильтруют, потому что специально сделаны из такого материала, который именно пыль задерживает, — пыль, которая меньше, чем капли. Медицинская маска пыль не будет задерживать, а вот респиратор будет», — рассказал эксперт.