Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 82 тысячи

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В Москве от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели 82 239 человек. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 82 тысячи
  • АГН «Москва»

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 82 239», — приводит столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 её слова в Telegram.

Ракова отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Накануне стало известно о выздоровлении ещё 1855 пациентов с COVID-19 в Москве.

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