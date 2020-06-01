Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 82 тысячи
- АГН «Москва»
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 82 239», — приводит столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 её слова в Telegram.
Ракова отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Накануне стало известно о выздоровлении ещё 1855 пациентов с COVID-19 в Москве.