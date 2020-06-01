Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 82 тысячи

В Москве от коронавирусной инфекции COVID-19 выздоровели 82 239 человек. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших после инфекции, увеличилось до 82 239», — приводит столичный оперштаб по борьбе с COVID-19 её слова в Telegram.

Ракова отметила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Накануне стало известно о выздоровлении ещё 1855 пациентов с COVID-19 в Москве.