В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом

Короткая ссылка
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в столице снизилось.
В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«У нас снижение госпитализации, мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800—900 человек в сутки», — приводит её слова ТАСС.

По её словам, в столице сейчас в 2—2,5 раза меньше госпитализаций, чем было «буквально месяц назад».

Также вице-мэр Москвы сообщила, что в столице пять городских стационаров вернутся к плановому приёму больных.

За сутки в Москве выписали 3474 человека, вылечившихся от коронавируса. Накануне были выписаны 3793 пациента.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве — 74 725.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить