В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом
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- РИА Новости
«У нас снижение госпитализации, мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800—900 человек в сутки», — приводит её слова ТАСС.
По её словам, в столице сейчас в 2—2,5 раза меньше госпитализаций, чем было «буквально месяц назад».
Также вице-мэр Москвы сообщила, что в столице пять городских стационаров вернутся к плановому приёму больных.
За сутки в Москве выписали 3474 человека, вылечившихся от коронавируса. Накануне были выписаны 3793 пациента.
Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве — 74 725.