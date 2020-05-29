В Москве сообщили о снижении числа госпитализируемых с коронавирусом

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире Первого канала заявила, что число госпитализируемых с коронавирусной инфекцией в столице снизилось.

«У нас снижение госпитализации, мы сегодня выходим в среднем на госпитализацию 800—900 человек в сутки», — приводит её слова ТАСС.

По её словам, в столице сейчас в 2—2,5 раза меньше госпитализаций, чем было «буквально месяц назад».

Также вице-мэр Москвы сообщила, что в столице пять городских стационаров вернутся к плановому приёму больных.

За сутки в Москве выписали 3474 человека, вылечившихся от коронавируса. Накануне были выписаны 3793 пациента.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве — 74 725.