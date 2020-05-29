Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
- Reuters
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3474 человека. Всего число выздоровевших от инфекции увеличилось до 74 725», — сказала Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что временные многофункциональные центры для пациентов с коронавирусом необходимо сохранить на случай второй волны распространения COVID-19.
Вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал URA.RU о риске инфицирования COVID-19 в магазине.