Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки

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Ещё 3474 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся превысило 74 тыс., сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 3793 человека.
Почти 3,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки
  • Reuters

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3474 человека. Всего число  выздоровевших от инфекции увеличилось до 74 725», — сказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что временные многофункциональные центры для пациентов с коронавирусом необходимо сохранить на случай второй волны распространения COVID-19.

Вирусолог доктор медицинских наук Виктор Зуев рассказал URA.RU о риске инфицирования COVID-19 в магазине.

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