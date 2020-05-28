Собянин: нужно сохранить временные госпитали по лечению коронавируса

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что временные многофункциональные центры для пациентов с коронавирусом необходимо сохранить на случай второй волны распространения COVID-19.
Собянин: нужно сохранить временные госпитали по лечению коронавируса
  • РИА Новости

«Лучше эти современные многофункциональные центры, оснащённые всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай, на случай второй волны», — заявил он.

При этом он добавил, что большинство больниц продолжат работу в нормальном режиме, оказывая плановую помощь гражданам.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что Москва направит бригады врачей в регионы, которые нуждаются в помощи по борьбе с коронавирусом.

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