Собянин: нужно сохранить временные госпитали по лечению коронавируса
- РИА Новости
«Лучше эти современные многофункциональные центры, оснащённые всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай, на случай второй волны», — заявил он.
При этом он добавил, что большинство больниц продолжат работу в нормальном режиме, оказывая плановую помощь гражданам.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что Москва направит бригады врачей в регионы, которые нуждаются в помощи по борьбе с коронавирусом.