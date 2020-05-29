В Москве пять стационаров вернутся к плановому приёму больных

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что в столице пять городских стационаров вернутся к плановому приёму больных.

«Было принято решение вчера о том, что мы выводим из работы с коронавирусными больными и возвращаем в нормальную жизнь для приёма экстренных и плановых больных пять городских стационаров с общей коечной мощностью 3 тысячи», — цитирует её РИА Новости.

Ракова добавила, что столичные власти обратились к федеральным ведомствам с предложением ряду их больниц «также вернуться в нормальную жизнь».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах перевода части больничных коек в обычный режим работы.