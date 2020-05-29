В Москве пять стационаров вернутся к плановому приёму больных

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала сообщила, что в столице пять городских стационаров вернутся к плановому приёму больных.
В Москве пять стационаров вернутся к плановому приёму больных
  • АГН «Москва»

«Было принято решение вчера о том, что мы выводим из работы с коронавирусными больными и возвращаем в нормальную жизнь для приёма экстренных и плановых больных пять городских стационаров с общей коечной мощностью 3 тысячи», — цитирует её РИА Новости.

Ракова добавила, что столичные власти обратились к федеральным ведомствам с предложением ряду их больниц «также вернуться в нормальную жизнь».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах перевода части больничных коек в обычный режим работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить