Собянин сообщил о планах перевода части больничных коек в обычный режим работы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что в ближайшие недели около 5 тыс. коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции COVID-19, будут возвращены к обычному режиму работы.

Мэр рассказал, что «госпитализация на плановые койки будет осуществляться с соблюдением максимальных мер предосторожности». Так, в первые дни пациенты будут размещаться в отдельных обсервационных палатах и проходить полный курс обследования на COVID-19, плановое лечение «будет начинаться только после получения отрицательных тестов».

Собянин отметил, что при этом сохранится «достаточный резерв» «коронавирусных» коек, которые могут быть задействованы при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что в Москве с 1 июня начинается второй этап смягчения ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.