Эпидемиолог оценил вероятность инфицирования COVID-19 от животных

Человек не может заболеть коронавирусом от домашних животных. С таким заявлением выступил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«На самом деле нужно быть абсолютно спокойными. Да, кошка в какой-то тысячной доле процента способна заразиться от человека. Причём человека кошка заразить не способна, это абсолютно доказанный факт», — приводит РИА Новости его слова на пресс-конференции в Общероссийском народном фронте.

Горелов уточнил, что передача вируса от кошки к кошке возможна, если они содержатся в одной семье.

«Поэтому давайте оставим наших домашних животных в покое. У них свои коронавирусы. И для собак есть прививка от собачьих коронавирусов. Собакам моем лапы, продолжаем жить и радоваться», — отметил эпидемиолог.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко в беседе с сайтом «Москва 24» оценил вероятность заболеть COVID-19 из-за домашних животных.