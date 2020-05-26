В России у кошки анализ на коронавирус дал положительный результат
- Reuters
«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате у кошки выявили наличие возбудителя коронавирусной инфекции.
Животное помещено на карантин «по месту нахождения». При этом о симптомах заболевания или случаях инфицирования хозяев кошки не сообщается.
В начале апреля учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета сообщали, что 15% исследованных в Ухани кошек оказались носителями COVID-19.