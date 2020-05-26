В России у кошки анализ на коронавирус дал положительный результат

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Анализ пятилетней кошки в России показал положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19. Об этом, как пишет РИА Новости, заявили во Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE).
В России у кошки анализ на коронавирус дал положительный результат
  • Reuters

«Для проведения лабораторных исследований по определению наличия SARS-CoV-2 у пятилетней кошки взяли мазки из горла и носа. Исследования проводились по технологии ПЦР», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате у кошки выявили наличие возбудителя коронавирусной инфекции.

Животное помещено на карантин «по месту нахождения». При этом о симптомах заболевания или случаях инфицирования хозяев кошки не сообщается.

В начале апреля учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета сообщали, что 15% исследованных в Ухани кошек оказались носителями COVID-19.

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