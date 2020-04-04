Ветеринары рассказали о коронавирусе у кошек в Ухани
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Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте bioRxiv.
«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухани во время вспышки», — говорится в статье.
Отмечается, что до распространения эпидемии в Ухани животные не были заражены коронавирусом.
По словам учёных, заражение кошек коронавирусом возможно и в других странах.
5 марта сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изучает случай заражения собаки в Гонконге коронавирусной инфекцией COVID-19.