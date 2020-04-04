Ветеринары рассказали о коронавирусе у кошек в Ухани

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Учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета сообщили, что 15% исследованных в Ухани кошек оказались носителями коронавирусной инфекции COVID-19.
Ветеринары рассказали о коронавирусе у кошек в Ухани
  • © Olena Khudiakova/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте bioRxiv.

«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухани во время вспышки», — говорится в статье.

Отмечается, что до распространения эпидемии в Ухани животные не были заражены коронавирусом.

По словам учёных, заражение кошек коронавирусом возможно и в других странах.

5 марта сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изучает случай заражения собаки в Гонконге коронавирусной инфекцией COVID-19.

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