Ветеринары рассказали о коронавирусе у кошек в Ухани

Учёные Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета сообщили, что 15% исследованных в Ухани кошек оказались носителями коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте bioRxiv.

«Наши данные показывают, что SARS-CoV-2 заразил популяцию кошек в Ухани во время вспышки», — говорится в статье.

Отмечается, что до распространения эпидемии в Ухани животные не были заражены коронавирусом.

По словам учёных, заражение кошек коронавирусом возможно и в других странах.

5 марта сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения изучает случай заражения собаки в Гонконге коронавирусной инфекцией COVID-19.