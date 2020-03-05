ВОЗ изучает случай заражения собаки коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения изучает случай заражения собаки в Гонконге коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы в курсе про собаку в Гонконге, которая получила позитивный тест на коронавирус. Собака справляется. У неё нет симптомов, это старая собака. Но это только одна собака… Мы знаем только об одном животном, у которого тесты обнаружили вирус», — приводит РИА Новости слова главы подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Марии ван Керкхове.

Она заявила, что в настоящий момент нет подтверждения передачи коронавируса от собаки к человеку и от человека к собаке.

При этом она отметила, что этот пример стоит изучить.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 ещё может быть предотвращена.